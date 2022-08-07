Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Fakat uzun bir süredir kaliteden çok adet sayısı üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Zira son haftalarda paylaşılan tüm yapımlar beklentilerin altında kaldı.

Epic Games, geleneği bozmadı ve bu hafta da ücretsiz oyun verdi. Fakat son birkaç aydır kullanıcılar sunulan yapımlardan memnun olmadığını dile getiriyor. Zira geçtiğimiz dönemde peş peşe birçok AAA kalite oyunu ücretsiz sunmuştu.

Hatta tek seferde birkaç bin TL’lik oyun vermişliği de var. Ancak son 2 aydır verilen oyunlar yüksek kalite olmaktan çok uzak. Tabii ki her oyunun bir alıcısı ve seveni var. Fakat 10 haftadır verilen düşük kalite oyunların fiyatlarının toplamı 15-20 doları geçmiyor. Bu hafta ise Epic Games Store’un ücretsiz oyunu 39 TL’lik Unrailed! oldu.

Kaynak: Shiftdelete