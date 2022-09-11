Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise 88 TL değerindeki 2 yapımı oyuncularla buluşturdu.

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bu haftanın yapımları da belli oldu.

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında 49 TL değerindeki Realm Royale Reforged Epic Launch paketi ve 39 TL değerindeki Hundred Days bulunuyor. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 15 Eylül akşam saat 18.00’a kadar devam edecek.