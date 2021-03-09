Epic, Fortnite sahnesinde tepki çeken kurala açıklık getirdi

Rekabetçi Fortnite sahnesi, yılın şimdiye kadarki en önemli etkinliği olan Fortnite Champion Series (FNCS) arifesinde. Oyuncular, FNCS Yarı Finallerine hazırlanmak için Bölüm 2 - Sezon 5'de üç aydır yarışıyor. Bu süreçte geçtiğimiz birkaç haftada bazı oyuncular “uluslar arası bağlantı kopukluğu” ile ilgili kural sebebiyle ceza aldı. Epic Games, bu kuralı oyuncuların oyunu kasıtlı olarak terk etmesini engellemek için koymuştu.

Bu kural dâhilinde kimi oyuncular uyarı alırken kimileri 14 günlük ban aldı. Topluluk tarafından gelen tepkilerin üstüne Epic Games kural ile ilgili değişikliğe gitmezken kuralın neden eklendiğini daha ayrıntılı bir şekilde anlatarak konuya açıklık getirdi.

Fortnite, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçmişte kuralı yeteri kadar açık belirtemediklerini ancak bu kuralın oyuncuların “shakedown” mekaniğini istismar etmemesi için konulduğunu açıkladı.

“Yapılan inceleme üzerine “uluslar arası bağlantı kopukluğu” kuralına yeterli açıklığı getiremediğimizi gördük. Bu kuralı eklemekteki amacımız oyuncuların DBNO aşamasında oyundan kasti olarak ayrılarak “shakedown” istismarını engellemek. Bu tür davranışlar rekabet ruhuna aykırı.”

Yaptığı resmi açıklamada kuralı geçmişte yeteri kadar açık yazmadıkları için verilen cezaların uyarıya dönüştürüleceğini söyledi: “Kuraldaki netlik eksikliği sebebiyle FNCS Elemelerinde bu kuralı ihlal eden oyuncular, sadece uyarı alacak ve diskalifiye durumu bundan sonra gerçekleşen ihlaller için uygulanacak.”

Böylelikle turnuva boyunca bu kural yüzünden diskalifiye edilen takımlar yarı finallere katılma hakkı kazanmış olacak.

Hürriyet