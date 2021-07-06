Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak 4 Temmuz’da başlayan kamp, 14 Temmuz’a kadar sürecek.

Kamp kadrosunda, sorumlu Yusuf Barsbuğa, antrenörler Emir Şendut, Murteza Berkan Anıl, Yiğit Akdeniz ve Murat Narin ile sporcular Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Emine İpek Aydın, Ilgın Betül Şeker, Berra Sonyüksek, Duru Fazlıoğlu, Nilahsen Erten, Kayra Naz Özcan, Dalya Kıyıcı, Emir Akal, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter, Egemen Oktay, Cengizhan Öner, Burak Türkdil, Mert Şekerci, Murat Meriç ve Mert Ahmet Koç yer alıyor.

Hazırlık süreçlerini verimli geçirmelerini sağlamak adına Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, ölçümler dahilinde kamp sonunda sporcuların bireysel sezon hazırlıkları için antrenman programlaması yapılarak, sezona hazır başlamalarının sağlanacağı ifade edildi.