Eozinofilin kısaltılmış olarak EO tıbbi bir terim olarak öne çıkıyor. Bağışıklık sisteminde görev üstlenmiş olan bir çeşit hücre olarak da dile getirmek mümkün. Aynı zamanda bir çeşit akyuvar olduğu bilinen eozinofil kemik iliğinde üretilmektedir. Kancalı kurt ile beraber pek çok farklı bakteri ve virüs karşısında savunma mekanizması oluşturur. Sağlıklı etki ve koruma çemberi ile beraber bu tür zararları yok eder. Aynı zamanda alerjiler, egzama ve astım gibi inflamasyonlar karşısında da etkin bir rol üstlenmektedir.

Eozinofil (EO) yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Eozinofil yani kısaltılmış EO bir çeşit beyaz kan hücresi olarak öne çıkıyor. Vücudun bağışıklık sisteminde çok ciddi bir rol alan eozinofil; bakteri, parazit ve pek çok virüse karşı koruma çemberi oluşturmaktadır. Bu değerin düşüklüğü ya da yüksekliği vücudun farklı zararlara karşı savunmasız hale gelmesi anlamını taşımaktadır.

Kemik iliği beyaz kan hücresi olarak bilinen eozinofili farklı türler üzerinden ele almakta ve üretmektedir. Genelde vücut dokularında depolanan bu beyaz kan hücreleri birkaç hafta boyunca hayatta kalabilecek bir yeteneğe sahiptir. Bu doğrultuda kemik iliği oldukça önemli bir görev üstlenmektedir. Birkaç hafta yaşayan eozinofil, yani beyaz kan hücreleri kemik iliği sayesinde periyodik olarak üretilir. Bu sayede vücut sürekli olarak pek çok zararlıya karşı düzenli savunma mekanizması oluşturur.

Yaşanabilecek olası EO düşüklüğü ya da yüksekliği kapsamında referans aralığı dışına çıkıldığı zaman, belirtiler üzerinden mutlaka doktora başvurulmalıdır. Alınacak olan kan testi, hemogrami yani kan sayımı ile beraber kesin sonuç ortaya çıkarılır. Böylece gerekli olan tedavi yöntemleri eşliğinde değer yeniden istenilen aralığa getirilir. Yani meydana gelebilecek olası hastalıkların önüne geçme potansiyeli yakalanır.

Eozinofil (EO) normal değeri kaç olmalı?

İnsanlarda ortak şekilde kadın ve erkek ile çocuklar açısından belirli bir EO diğeri bulunmaktadır. Tabii bu değer yaşa bağlı olarak yapılacak kan testi üzerinden değişkenlik yaratabilir. Sağlıklı bir insan için ele alındığı zaman eozinofil normal değeri: < 500 hücre/mcl (1 mikrolitrede 500 hücreden az) Ortalamanın biraz üzerinde olan yüksek değerler için ise: 500 ila 1500 aralık ortaya çıkmaktadır. Burada yüksek değer olarak ise 1500 ila 5000 arası söz konusudur. Bu konuda sağlıksız durum olarak ise 5000’in üzerindeki değerler ciddi risk potansiyeli teşkil etmektedir.

5000’in üzerine çıkan değerler için çok şiddetli ve ciddi bir yükseklik olarak ele almak mümkün. Böyle durumlarda uzman doktor kontrolü altında hemen tedavi yöntemleri ele alınır. Zira en azından sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için EO değerinin 5000’in altına inmesi büyük öneme sahiptir. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirmek suretiyle virüs ve bakteri ve pek çok zararlıya karşı, yeniden kemik iliği üzerinden eozinofil üretimi gerçekleştirilebilir.

Eozinofil yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Eozinofil yüksekliği ya da düşüklüğü belli başlı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. O yüzden her ikisini de ayrı sebepler üzerinden ele almak gerekir. İlk olarak yüksekliği açısından ele alındığında bunun parazitlere karşı bir savunma mekanizması geliştirildiğinde ya da alerjene maruz kalındığında ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bağışıklık sistemindeki rahatsızlık olarak öne çıkan EO yüksekliği konusunda, birtakım nedenlerden bahsedilebilir.

- Zehirlenme,

- Alerjik hastalıklar,

- Paraziter hastalıklar,

- Birtakım deri hastalıkları,

- İmmun yetmezliği,

- Kollagen doku hastalığı,

- Gastrit,

- Bahar nezlesi,

- Addison hastalığı,

- Böbrek rahatsızlığı,

Bu belirtiler eozinofil değerinin yükseldiğini kanıtlayan hastalıklar olarak öne çıkmaktadır. Tam tersi olarak düşüklüğü de yine belli başlı bazı parazitlere karşı savunma geliştirilmesi veya yabancı maddelerin vücuda girmesi üzerinden oluştuğunu söylemek mümkün. Bu konuda belli başlı bazı hastalıklar sebep olmaktadır.

- Aşırı stres,

- Alkol zehirlenmesi,

- Steroid artışı,

- Kan şekeri düşüklüğü,

- Kortizon salgılayan tümör çeşitleri,

- Şiddetli şekilde yaşanan böbrek ve karaciğer hastalıkları,

- Böbrek üstü bazı problemler,

- Doğum kontrol haplarının kullanılması



