EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası sona erdi

Gerek otomobil tutkunları gerekse online oyun tutkunlarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, aralarında 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Pilot Burak Çukurova, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Co-Pilot Burçin Korkmaz, Fiat Yıldızını Arıyor organizasyonu ile ralliye adım atan ve başarılı sonuçlar alan Onat Telkenar gibi ralli dünyasından önemli isimlerinin de bulunduğu yarışmacılar; R5 kategorisinde otomobiller ile 6 yarış, 42 özel etap ve 317 km boyunca ekranlarının başında ter döktüler. E-Ralli’de ilk gün İspanya etabı koşulurken, yarışmacılar 2. gün Avustralya, 3. gün Yeni Zellanda, 4. gün Arjantin, 5. gün Polonya ve son olarak 6. gün ABD ile 6 gün boyunca ralli heyecanını evlerinden yaşadılar.

Genel Klasman’da toplanan puanlar sonrasında E-Ralli’nin 1.si ŠKODA FABIA R5 aracıyla 134 Puan toplayan Eralp KUMARTAŞLIOĞLU oldu. 2.lik ünvanı VOLKSWAGEN POLO GTI R5 aracıyla 110 Puan toplayan Cem Batuhan EVCİL olurken, 3.lüğü PEUGEOT 208 T16 R5 aracıyla 104 Puan toplayan Kutay ERTUĞRUL elde etti. 146 katılımcının yarıştığı E-Ralli’de ilk 42 yarışmacının puan tablosu ise aşağıdaki gibi oluştu;