Enzo Roco’ya talip var

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Şilili stoper Enzo Roco, sergilediği performans ile adeta hayal kırıklığı yaratmıştı. Çıktığı 10 maçın sadece 4’ünde ilk 11’de yer alan 26 yaşındaki futbolcuya ise sürpriz bir talip çıktı.

Şili’nin köklü kulüplerinden olan ve şu anda ligde 2. sırada yer alan Colo Colo, Roco’ya talip oldu. Beşiktaş Yönetimi’nin ise bedelsiz olarak takıma katılan tecrübeli futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

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