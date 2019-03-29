Meksika’da şampiyonluk mücadelesi veren Monterrey’in, Şilili stoperi transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 1,4 milyon avro kazanan Roco’ya imza parası olarak da 1,6 milyon avro ödenmişti.

Kartal sıkı çalışıyor

Süper Lig’de 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yoğun bir tempoda geçen idman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenmana millî maçlar sonrası izinli olan Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan, Gökhan Gönül, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel ve Kagawa katılmadı. (Türkiye Gazetesi)