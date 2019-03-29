Enzo Roco'ya Meksika'dan transfer teklifi

Sezon başında Meksika’nın Cruz Azul takımından transfer edilen Enzo Roco’ya talip çıktı.

29 Mart 2019, Cuma 08:24
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Enzo Roco'ya Meksika'dan transfer teklifi

Meksika’da şampiyonluk mücadelesi veren Monterrey’in, Şilili stoperi transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 1,4 milyon avro kazanan Roco’ya imza parası olarak da 1,6 milyon avro ödenmişti.

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Süper Lig’de 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yoğun bir tempoda geçen idman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenmana millî maçlar sonrası izinli olan Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan, Gökhan Gönül, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel ve Kagawa katılmadı. (Türkiye Gazetesi)

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