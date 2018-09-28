Enzo Roco sol bek içi bir adım önde!

Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye Ryan Babel’i çekerek geçici bir çözüm bulan teknik direktör Şenol Güneş’i yarın oynanacak Kayserispor maçı öncesinde sol bek sıkıntısı sardı... Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayseri karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Adriano’nun ise durumu belirsizliğini koruyor. Bu nedenle sol bek mevkiisine çare arayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda farklı formüller deniyor.

Roco bir adım önde

İdmanlardaki taktik maçlarda ilk olarak Enzo Roco ve Domagoj Vida’yı sol bekte deneyen Güneş, son idmanda bu bölgede Gökhan Gönül’ü oynattı. Sağ bekte ise Necip Uysal’a şans veren başarılı hocanın son kararını maç günü vereceği öğrenildi. Güneş’in yardımcıları İlhan Mansız ve Guti Hernandez’in, Roco’nun oynaması yönünde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

Orhan Yıldırım