Enzo Roco: ‘2019’da daha güçlü döneceğim’

Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Enzo Roco, Şili milli takımının 17 Kasım’da Kosta Rika’yla oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı. Kamptan sakat dönen tecrübeli futbolcunun, ilk yarıyı kapattığı duyrulmuştu. Tedavisi süren 26 yaşındaki futbolcu, son durumuyla ilgili olarak FANATİK’e konuştu.

Roco, tedavim iyiye gidiyor. Birkaç hafta içerisinde tam olarak hazır olacağıma inanıyorum. 2019 yılında takımıma daha güçlü döneceğim” sözlerini sarf etti.