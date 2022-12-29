Enzo Fernandez çılgınlığı!

Arjantin, Dünya Kupası’nı kazanırken yeni bir yıldızı da sahneye çıkardı: Enzo Fernandez...

Benfica’nın sezon başında 12 milyon Euro’ya River Plate’ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, dev turnuvadaki performansıyla adından söz ettirdi. Dünya Kupası’nın en iyi genç oyuncusu seçilen Fernandez için Avrupa’nın devleri sıraya girdi. Benfica, 100 milyon Euro’luk teklifleri geri çevirdi, “120 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin dışında rakamı kabul etmeyeceğiz” mesajını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea ve Manchester United, bu ücreti ödemeye hazır olduğunu Portekiz ekibine iletti. Ayrıca Real Madrid, Liverpool ve Newcastle da Arjantinli genç yetenek için devrede. Bu kulüplerin de serbest kalma bedelini verip, Fernandez’i transfer etme yarışına katılmaları bekleniyor.

Rui Costa ikna peşinde

Enzo Fernandez, ülkesindeki Dünya Kupası kutlamalarına katıldıktan sonra önceki gün Portekiz’e döndü. Benfica Başkanı Rui Costa, dün idmandaki ilk gününde Arjantinli yıldızla görüşmek için soluğu idman tesislerinin bulunduğu Seixal’da aldı. Rui Costa’nın, Fernadez ile baş başa bir görüşme yaparak en azından sezon sonuna kadar kendileriyle kalması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Ancak 21 yaşındaki oyuncunun menajerinin Portekiz’e gitmesi, Rui Costa’nın çabalarının boşa gideceği şeklinde yorumlandı.