Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini Enzo Crivelli ve Edin Visca’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 66’ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11’e yükseltti. Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba’dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar.

Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33’üne imza attı.