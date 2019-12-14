Enzo Crivelli: Hayatımın en anlamlı golü

2.5 milyon Euro karşılığında yaz döneminde Başakşehir’in sessiz sedasız transfer ettiği Enzo Crivelli, her geçen gün ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor... 24 yaşındaki Fransız yıldız, Mönchengladbach deplasmanında 90. dakikada golü atıp tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken, FANATİK’e özel açıklamalar yaptı.

Crivelli, “Tarihi bir galibiyetti. Hem kulüp için hem de ülke puanı açısından önemliydi. Bu bilinçle sahaya çıktık ve başardık” dedi. Alman gazetecilerin maç öncesinde M’Gladbach’ı mutlak favori gördüğüne dikkat çeken yıldız forvet, “Rahat olacağını sanıyorlardı. Ama biz kazandık. Herkesin saygı duyması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik” ifadesini kullandı.

Attığı gol ve bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Crivelli şunları söyledi:

‘Hedefimiz şampiyonluk’

“Benim adıma sezon çok iyi geçiyor. Ligde 3 maçımız kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Bir forvet, gol attıkça özgüven kazanır. Benim için de öyle. Mönchengladbach deplasmanındaki golüm ise belki de hayatımın en anlamlı golü. Hedefim, hem ligde hem de Avrupa’da olabildiğince fazla takıma katkı sağlamak.”

Bu haberi de okudular Okan Buruk, FANATİK'e konuştu: Ülkemiz için oynadık



