Başakşehir’in golcüsü Enzo Crivelli, devleri boş geçmiyor... Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe filelerini havalandıran Fransız futbolcu, dün akşam da Beşiktaş’a karşı golünü attı.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten 24 yaşındaki golcü, “İki taraf da zor durumdaydı. Bu yüzden maçın zorluk derecesi arttı. Kazanmayı çok istiyorduk ama berabere bitti. Büyük takımlara gol atıyorum. Bunu devam ettirmem lazım. Oyundan çıkmayı kendim istedim. Maç boyunca çok koştum, kramp girdi yorgunluk hissettim” dedi.