Enver Yıldırım ve İrem Karamete son 64 turunda

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Milli sporculardan erkekler kılıçta Enver Yıldırım ve kadınlar flörede İrem Karamete pul müsabakaları ve eleme maçlarının ardından son 64 turuna yükseldi. Yıldırım ile aynı kategoride mücadele eden Hakan Yıldırım ise şampiyonayı 137’nci sırada tamamladı.

Enver Yıldırım, bu turda perşembe günü İranlı Mohammad Rahbari ile karşılaşacak. İrem Karamete ise 19 Temmuz Cuma günü İtalyan Francesca Palumbo ile mücadele edecek.

Şampiyonada yarın, erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Engin Batuhan Menküer, kadınlar kılıç kategorisinde ise Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse tablo 64'e yükselmek için ön eleme müsabakalarına çıkacak.

Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, 23 Temmuz'da sona erecek.