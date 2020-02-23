EnTaksi çok sevildi

İzmir, taksi taşımacılığında dijital döneme adım attı... İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21'inci yüzyıl teknolojisine kavuşturan mobil aplikasyon kurdu. Mobilbil Kent Teknolojileri Firması’nın teknik altyapısını kurduğu sistem, bir yılı aşkın süre test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) de test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle devreye alındı.

VIP taksi de devrede

EnTaksi İzmir, küresel firmaların tehditlerine karşı esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilerek Türkiye’de bir ilk oldu. Lüks araçlarla korsan taşımacılık yapanların önüne geçmek amacıyla aynı anda bir ilk daha yaşandı, İzmir VIP taksicilik ile de tanıştı. Lüks taşıma imkanı sunan araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebiliyor; TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunuyor. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabiliyor.

'Taksici esnafını geleceğe taşıyoruz'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, EnTaksi İzmir’in kısa sürede büyük beğeni topladığını açıkladı. Anık, bu ilginin yaptıkları işin doğruluğunu ortaya koyduğunu dile getirdi, şunları söyledi: “Mesleğimizi devraldığımız babalarımızın, ağabeylerimizin dönemindeki geleneksel taksicilik geçmişte kaldı. Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın ayakta durma şansı yok. EnTaksi İzmir işte bu vizyonun eseri. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz.”

Turizm Bakanı örnek gösterdi

İzmir, dijital teknoloji destekli akıllı taksicilikte Türkiye’ye örnek oldu... İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği taksi çağırma sistemi EnTaksi, İzmir’in ardından İstanbul’da kullanıma sunuldu. Altyapı hazırlıkları ve testleri İzmir’de gerçekleştirilen EnTaksi’nin Megakent’teki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı taksiciliğin geleceği olarak gösterdi. Ersoy, akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesini istediklerini ifade etti, “Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz” dedi.

• AppStore ya da Google Play’den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir’i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor.

• Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor.

• Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor.

• Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor.

• Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor.

• Sistemin otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor.

• Müşteriler, seyahat sonrasında aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebiliyor.

• Tüm yolculuklar sistem üzerinde kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor.

• İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor.

• 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve teknik destek alınabiliyor.

• VIP taksi de sistem üzerinden çağrılabiliyor.

Yeni Clio Yapay Zeka Analizi ile #BENZER5iZ

12 Şubat 2020’de Türkiye’de satışa sunulan Yeni Clio, test sürüşünden showroom deneyimine kadar her adımda benzersiz olma iddiası taşıyor. Segmentinde benzersiz özellikleri bünyesinde barındıran Yeni Clio, otomobil sektöründeki iletişim klişelerinden uzak bir kampanya ile müşterileriyle buluşuyor. Yeni Renault Clio, yapay zekanın tespit ettiği bu klişeleri içeriğinde barındırmayan bir kampanya için 362 reklam filmi toplanarak analiz edildi.

Otomobil Sektöründeki İletişim Klişelerini Yapay Zeka Tespit Etti

Yeni Clio’nun; sürüşe odaklı akıllı kokpit, aktif acil fren destek, multisense sürüş deneyimi gibi segmentinde benzersiz özelliklerini vurgulamak için benzersiz bir kampanya hazırlandı. Otomobil sektöründeki iletişim klişelerinin tespiti için sektörde daha önce çekilmiş 362 reklam filmi toplanarak analiz edildi. Vircon Yapay Zeka Arge Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen analizde, otomobil reklam klişelerinin tespiti için 2 ayrı yapay sinir ağı oluşturuldu. Bu çalışma sonucunda görsel ve işitsel klişelerin hiçbirine yer vermeyecek biçimde benzersiz bir kampanya oluşturuldu.

6 Ayrı Film 6 Ayrı Benzersiz Deneyim

Yeni CLIO’nun benzersiz özellikleri 6 ayrı filmle anlatılıyor. Mutlisense, RS Line, 1.0 Turbo X-Tronic motor, kablosuz şarj, 360 kamera, eller serbest park destek ve aktif acil fren destek sistemi özelliklerinin her biri için Yeni CLIO kendine özgü 6 farklı benzersiz mini hikaye ile müşterilerle buluşuyor. Alışılmışın dışında bir ortamda geçen filmlerde hem araçlar hem de hikayeyi aktaran dış ses, yapay zeka ile belirlenen klişelerden kaçan koreografiler ve metinlerle Yeni CLIO’nun benzersiz yönlerini otomobilseverlere aktarıyor.