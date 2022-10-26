Fatih Terim, Golden Foot Legend Award ile onurlandırılmaya hazırlanıyor. Terim, 21 Aralık 2022'de Monaco'da gerçekleşecek törende ödülünü alacak. Golden Foot, törene az bir zaman kala tecrübeli çalıştırıcının eski oyuncularından Enrico Chiesa ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Fiorentina döneminde çalışmışlardı

Enrico Chiesa, 1999'da 14.46 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Parma'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. Dönemin önemli İtalyan forvetlerinden olan Chiesa'nın Fatih Terim ile yolları da 2000 yılında kesişti. Galatasaray dönemi sonrası 2000'de Fiorentina'ya imza atan Terim, 1 yıl Enrico Chiesa ile oldukça başarılı geçen süreçte çalışmıştı.

İşte Enrico Chiesa'nın Fatih Terim hakkındaki röportajı:

'Bir vizyonerdi'

"Terim, bir vizyonerdi ve hala da öyle. Türkiye'den İtalya'ya geldiğinde hemen takımla iyi bir ilişki kurarak Fiorentina'ya farklı bir hava getirmişti. Önemli bir karakter. Onu en son 2016'daki Fiorentina - Cagliari mçaında görmüştüm. Ama onu her zaman hatırlayacağım çünkü benim için önemli biriydi ve onunla birlikte gerçekten iyi futbol oynamıştık"

'Floransa onu çok iyi hatırlıyor'

"Fatih Terim öncesinde Sampdoria'da Eriksson ile çalıştığım dönem dışında hep İtalyan hocalarım olmuştu. Terim, bir sürprizdi. Çünkü farklı antrenman yöntemleri, farklı bir zihniyet getirdi. Bence Floransa onu çok iyi hatırlıyor çünkü unutulmaz maçlar oynadık"

'Zamana ihtiyacı vardı'

"Bizden sonra Milan'a gitti ama büyük takımlar her zaman karmaşık yapılardır. Daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Yönetimin onun felsefesini ve zihniyetini anlaması gerekirdi. Tıpkı Serie A'ya gelen tüm yabancı teknik direktörler gibi Terim'in de daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Yeni antrenman teknikleri getirdi ama çok daha fazlası adına İtalyan futbolu, meziyetlerini göstermesi için yeterli süreyi kendisine tanımadı"

"Futbol, genel olarak çok sabırlı değildir. Bir İtalyan teknik adamın yurt dışına gidip farklı antrenman tekniklerini götürmesi gibi... İtalyanlar için de bu durum geçerli olabilir. Bir çiftin ilişkisi gibi duruyor ki birbirinizi anlamanız, tanımanız gerekiyor. Fatih'in futbol anlayışını ifade edebilecek zamanı olmadığını düşünüyorum"

'Son derece karizmatikti'

"Futbol hakkında düşünme biçiminde, önerdiklerinde, uyguladıklarında vizyon sahibiydi. Biz oyunculara, şehre ve taraftara karşı empatiyle yaklaşabiliyordu ve hepsinden öte son derece karizmatikti. Kendini bize nasıl sevdireceğini biliyordu ve takım için her şeyi yaptığını söylemeliyim. İşler kötü gittiğinde takımı korumak için karakterini nasıl kullanacağını biliyordu. Bu açıdan harika bir karakter olduğunu söylemeliyim. Fatih'e birçok nedenden dolayı minnettarım. Bana yaptığı iyilikle kalbimde tuttuğum biri ve bu bizim sırrımız. Geldiğinde birbirimizi iyi tanıdık ve bunun sağlanmasıyla da harika bir dostluk gelişti. Bu, benim için çok önemliydi. Özellikle futbol dışında da onunla ilgili anılarım silinmez. Ben 30 yaşındayken Fatih'ten çok şey öğrendim"