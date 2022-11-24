2022 Katar Dünya Kupası'na rüya bir başlangıç yapan Enner Valencia'nın kaderi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Enner Valencia'nın menajeri transfer için flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

İLK GOL VALENCIA'DAN

2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı. 33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada golü ise VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal olmuştu.

Ekvador'un ikinci golünü de Enner Valencia kaydetti. Yıldız oyuncu şık bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ekvador, Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 mağlup etti.

EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI TARİHİNDE İLK PENALTI GOLÜ

Opta verilerine göre Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü Enner Valencia kaydetti. Enner Valencia ayrıca Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu.

ÖVGÜLER YAĞDI

Enner Valencia'nın Katar karşısında attığı 2 golle Ekvador'u zafere taşıması dünyanın gündemine oturdu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok basın kuruluşu Enner Valencia'yı manşetlerine taşıdı.

Fransa'da L'Equipe, "Enner Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!" ifadelerini kullandı. İspanya'dan AS, "Milli kahraman, Enner Valencia!" ile yıldız oyuncuyu ön plana çıkarırken Marca, "Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği" sözlerini kullandı.

Dünyaca ünlü BBC, Enner Valencia için "Ekvador, Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia sayesinde Katar'ı 2-0 mağlup etti." ifadelerini kullandı.

ESPN "Enner Valencia tarih yazdı. Dünya Kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu." dedi. Portekiz'den Record "Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı" vurgusunu yaptı.

İngiltere'den The Sun, Enner Valencia'nın ilk 45 dakikadaki performansına vurgu yaparak "Enner Valencia, Katar'ı 45 dakikada susturdu!" ifadelerini kullandı.

Brezilya'dan UOL Esporte, Enner Valencia'nın Dünya Kupası rekorlarını kırdığını manşete çıkararak "Enner Valencia harika bir giriş yaptı. Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı" ifadelerini kullandı.

JESUS'TAN TALİMAT

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği müthiş performans ile birçok kulubün radarına giren Enner Valencia için yönetim harekete geçti. Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ’de her zaman mutlu olduğunu belirten Valencia, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum.

Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti ve sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

Takım içinde sorun istemeyen ve herkesin kafasının rahat olması gerektiğini ifade eden teknik direktör Jorge Jesus “Valencia ile mutlaka sözleşme uzatılmalı” demesi üzerine, yönetim futbolcuya süper bir teklif yapma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi de, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmnesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.

VALENCIA'NIN MENAJERİ KONUŞTU

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi:"Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de."

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇ 5 GOL

Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum" diye konuştu.