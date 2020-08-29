Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia’nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia’nın kurtarılması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia’nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia’nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."