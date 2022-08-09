Enner Valencia, Dinamo Kiev maçında kaçırdığı penaltıyla büyük üzüntü yaşamıştı. Ancak Ekvadorlu yıldız, Süper Lig ’e harika bir başlangıç yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon resmi maçlarda 13 gol, 8 asistle Fenerbahçe ’nin en çok skor üreten ismi olmuştu. Sezon bittikten sonra ayrılacağı konuşulan Valencia, kısa sürede Jorge Jesus’un gözüne girdi ve Portekizli hocanın vazgeçilmezi oldu. Jesus, Ümraniye karşısında kazanılan penaltıda topun yine Valencia’ya verilmesini istedi. Tecrübeli oyuncu bu kez ağları sarstı ve hocasının güvenini boşa çıkarmadı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk yarının son anlarında ise Rossi’nin harika ortasına arka direkte soğukkanlı bir vuruş yaparak takımını bir kez daha öne geçiren isim oldu. Maça damgasını vuran Enner Valencia çıktıktan sonra Ümraniye 3- 2 öne geçti, Fenerbahçe 1 puanı son anda hanesine yazdırdı.