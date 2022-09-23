Fenerbahçe forması ile sezona adeta fırtına gibi bir giriş yapan Enner Valencia, Ekvador'un Milli Takım kampında yaklaşan Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası ile ilgili hayalinden bahseden golcü futbolcu, "Harika bir Dünya Kupası geçirmek için çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum ve her gün açılış maçının hayalini kuruyorum" dedi.

Fenerbahçe'deki performansı

Fenerbahçe'deki performansını da değerlendiren Valencia, "Avrupa'daki kariyerime başladığımdan bu yana gol ve performans açısından en iyi sezon başlangıcım oldu ve Dünya Kupası'nda gol atmayı ve hepsinden önemlisi tüm bunların takımın kazanmasına yardımcı olmasını umuyorum." sözlerini dile getirdi.

Yıldızları geride bıraktı

Süper Lig 'de ilk 7 hafta itibariyle gol krallığı yarışında zirvede yer alan 32 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde 3+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim olmayı başardı. 330 dakikada 7 gol üreten Enner Valencia, sahada kaldığı her 330 dakikada bir gol atmayı başardı.



