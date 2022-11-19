Enner Valencia, Belçikalı Michy Batshuayi ile birlikte Fenerbahçe ’yi Dünya Kupası’nda temsil edecek iki oyuncudan biri. Tecrübeli oyuncunun formasını giydiği Ekvador, dev turnuvanın açılış maçında pazartesi günü ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Valencia, bu mücadele öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesiyle ilgili olarak, “Jorge Jesus, tüm oyuncularda olduğu gibi benim gelişimimde de büyük pay sahibi oldu. Jesus ile birlikte takım olarak harika bir hava yakaladık. Onun yarattığı sistemde ben de çok sayıda gol atma şansı yakaladım. Hep birlikte büyük hedeflere ulaşmaya kilitlendik” diye konuştu.

‘Formumu sürdürmek istiyorum’

Enner Valencia, Dünya Kupası için, “Takım arkadaşlarımla birlikte bu dev organizasyonda yer almanın gururunu yaşıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Fenerbahçe’deki gol başarımı burada da sürdürmek istiyorum. İlk maçımızı ev sahibi Katar ile oynayacağız. Kazanarak, Dünya Kupası’na güzel bir şekilde başlayıp, bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yusuf Dursun







