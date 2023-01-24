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Enner Valencia zoru başardı!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia; ilk yarıda golü çok istedi, rakiplerini sıraya da dizdi ama bir türlü sevinemedi.

24 Ocak 2023, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Enner Valencia zoru başardı!

Fenerbahçe , deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasıyla birlikte oyun üstünlüğünü ele alan Sarı Lacivertliler'de 13. dakikada Ümraniyespor savunmasından teker teker sıyrılan ve ceza sahasına giren Enner Valencia, Orkun'u da geçmek istedi. Ekvadorlu futbolcu, 27 yaşındaki kalecinin son anda topa dokunmasıyla avantajını kaybetti ve pozisyon sonuçlanamadı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde Enner Valencia ile bu sefer aradığı golü buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Top kaptırmaları...

Golü çok isteyen ve bir an olsun yerinde durmayan Valencia; 45+5. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, kaleye yakın mesafeden vole vurdu, top farklı şekilde auta çıktı. Valencia, mücadele içerisinde yaşadığı sakatlığın ardından toparlanamadı. Ekvadorlu golcünün, ikinci yarıda oyundan düştüğü ve sık sık top kaptırdığı görüldü. Teknik direktör Jorge Jesus da top kayıplarına oldukça sinirlendi.


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