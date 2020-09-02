Enner Valencia: Umarım kulüp tarihine adımı yazdırabilim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü futbolcu yaptığı açıklamalarda, "Fenerbahçe'deki ilk Ekvadorluyum. Umarım, kulüp tarihine adımı yazdırabilirim." ifadelerini kullandı.

İşte Enner Valencia'nın açıklamaları:

"Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir kulübe, büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim."

"Her kulübün oyun felsefesi farklı oluyor. Eski kulübümde iki sene daha çok açık oyuncusu olarak oynadım. Kaleye uzak kaldım ve biraz daha düşük kaldım gol sayısında. Daha iyi hazırlanacağım, konsantre olacağım ve Fenerbahçe'ye en iyi şekilde katkıda bulunacağım."

'En rahat hissettiğim pozisyon forvet'

"Öncelikle direk olarak menajerim ve kulüp yöneticileri ile görüştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim en rahat ettiğim pozisyon forvet olarak oynamak. Ancak, nerede görev verilirse en iyi performansımı göstermeye hazırım."

"Fenerbahçe'deki ilk Ekvadorluyum. Umarım, kulüp tarihine adımı yazdırabilirim."









"Fenerbahçe taraftarının büyük tutkuyla bağlı olduğuna ve desteklerine şaşırdım. Sosyal medya aracılığıyla desteklerini bana gösteriyorlar. 'Flash' videosunu izleyince çok şaşırdım, çok hoşuma gitti. Artık sahada elimden geleni yapmak istiyorum."

"Gelmeden önce Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe maçlarını izledim. Geldiğimde bu kadar önemli, büyük ve taraftarı tutkulu bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Ben gol sayısını bilemem ama en yüksek gol katkısını verebilmek için çok çalışacağım."

'Baskı gerçekten iyi'

"Aslında bu baskı gerçekten çok iyi. Daha önce bütün kariyerim boyunca büyük kulüplerde ve baskının olduğu yerlerde oynadım. Bu baskı normaldir ve beni kötü etkilemeyecek. Kendimi vereceğim ve takımıma katkıda bulunacağım."

"Geldiğimden itibaren Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında rakip takımların nasıl savunma yaptığını gördüm. Sert savunma yapıyorlar. Fark yaratabilmek için çok çalışmalı ve en iyi performansı göstermelisiniz."

'Kız kardemişimin konusu önemliydi'

"Bu konu gerçekten önemliydi. Çözüldü. Kız kardeşim ailemle birlikte ülkemde duruyor. Bu konunun iyi şekilde çözülmesiyle birlikte burada %100 hazırım."





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