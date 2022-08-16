Enner Valencia: Umarım gol atma serim devam eder

Süper Lig 'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-0'lık galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Valencia maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Bugün aldığımız galibiyet çalışmalarımızın bir meyvesi. Sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirmiştik. Sezonun henüz çok başındayız, aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Bugün ilginç bir maç oldu. Yeni kurulmuş bir takımız, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.

"Umarım gol atma serim devam eder"

Forvet oyuncuları olarak gol atmanın kendilerini motive ettiğini de belirten Valencia, "Forvet oyuncuları olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Bu fırsat benim de ayağıma geldi bende en iyi şekilde değerlendirdim. Umarım gol atma serim devam eder. Ama bizim için en önemli olan şey takımın kazanması" sözlerini dile getirdi.

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