Enner Valencia: Tarih yazmak istiyoruz

Dünya Kupası heyecanının başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Turnuva, 20 Ekim Pazar günü ev sahibi Katar'ın Ekvador'u ağırlayacağı mücadele ile başlayacak. Açılış maçı öncesinde Fenerbahçe 'nin yıldızlarından Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

'Umarım bir ilk gerçekleşir'

İlk maça ilişkin düşüncelerini paylaşan Ekvador'un kaptanı Enner Valencia, "Umarız ki ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybeder. İlk maç çok önemli. Kazanmak için mücadele etmeliyiz ki bunu başaramazsak en azından kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmanız gerekiyor" dedi.

'Kendimize güvenen bir ekibiz'

Katar'ın teknik ve topa sahip olmak isteyen bir takım olduğunu belirten Valencia, kendilerinin de kadro anlamında iyi bir yapıya sahip olduklarını belirtti. Kendilerine güvendiklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bu ekip, 2014 Brezilya'dakinden daha genç. Fakat daha deneyimli olanları nasıl dinlemeleri gerektiğini biliyorlar ki bu çok önemli. Kendimize güvenen bir ekibiz" dedi.

'Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz'

Ülke futbolları adına tarih yazmak istediklerini belirten Valencia, "Umarım gruptan çıkmayı başarabilir ve ülkemizin tarihindeki en iyi Dünya Kupası performansına ulaşabiliriz. Kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.