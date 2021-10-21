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Enner Valencia: Skoru korumayı bilmemiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, karşılaşmada 2 gol birden kaydeden Enner Valencia maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021, Perşembe 22:22 Son Güncelleme:
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Enner Valencia: Skoru korumayı bilmemiz gerekiyor

Fenerbahçe 'de, Antwerp'e karşı 2 gol kaydeden Enner Valencia maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, skoru korumaları gerektiğini belirterek, bu maçtan dersler çıkaracaklarını söyledi.

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu tarz maçlarda skoru korumayı bilmemiz gerekiyor. Bu maça kazanmak için çıkmıştık ama futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Kafanızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor çünkü önümüzde daha çok maç var."

"Bugünkü maçtan dersler çıkarıp takım halinde, birlik olarak kalmamız gerekiyor."


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