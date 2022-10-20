Enner Valencia: Savaşmaya hazırız

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve şu anda Spor Toto Süper Lig 'deki gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Ekvadorlu futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Bu sezon Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve yeni teknik heyetimizin gelişi ile çok öz güvenli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Özellikle de kendi açımdan böyle. Geldiği ilk gün benimle konuştu ve benden neler istediklerini anlattı. Ben de bunlara hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Sezonun başında olmamıza rağmen çok fazla gol atma imkanı yakaladım. Gol attığınız zaman öz güveniniz de yükseliyor. Bir forvet oyuncusu için çok önemli. Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Umarım, takım olarak bu şekilde devam ederiz ve her maç üzerine koyarak, gelişerek devam ederiz. Bu sene çok güçlü bir takım oluşturduk. Her gün daha da iyiye gidebilmek için çok çalışıyoruz. Ve sezon sonunda bu çalışmalarımızın meyvesini alıp, hep birlikte mutlu olacağımızı düşünüyorum."

"MAÇLARIN ÇOĞUNU RAKİP YARI SAHADA OYNUYORUZ. BU SİSTEM ÖNDE OYNAYAN OYUNCULAR İÇİN ÇOK ETKİLİ"

"Önde oynayan oyuncular için bu sistem çok etkili. Çünkü biz maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Böyle olduğu zaman doğal olarak rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Rakip yarı sahada kapmış olduğumuz toplarla çok fazla pozisyona giriyoruz. Neredeyse her maç 8-10 pozisyona giriyoruz. Bu da bizim performansımızı etkiliyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bunun için çok çalışıyoruz."

"HEM LİGDE HEM AVRUPA'DA ÇOK FAZLA MAÇ YAPIYORUZ. MAÇLARDA OYUNCULARIN İSİMLERİ DEĞİŞSE DE OYNADIĞIMIZ OYUNUN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür. (Gülüyor) Saha içinde istediklerini, benden neler yapmam gerektiğini söyledi. Tabii ki özel şeyler de konuştuk. Kendisi çok güçlü bir takım oluşturdu. Aramızda çok iyi bir uyum var. Bunun da sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum. Hem ligde hem Avrupa'da çok fazla maç yapıyoruz. Maçlarda oyuncuların isimleri değişse de oynadığımız oyunun değişmediğini görüyoruz. Bu da ne kadar iyi çalıştığımızın bir göstergesi."

"REKABET HERKESİN PERFORMANSINI YUKARIYA ÇEKİYOR"

"Oyuncular arasındaki rekabet herkesin performansını yukarı çekiyor. Bu sadece benim pozisyonum için geçerli değil, takımdaki her pozisyonda oynayan oyuncuların kendi aralarında rekabet oluyor. Bu da sizi daha fazla çalışmaya zorluyor. Ve bu şekilde maçlarda daha iyi performans sergileyebiliyorsunuz. Benim pozisyonumda da çok fazla iyi ve büyük oyuncu var; Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun gibi. İlk 11'de oynayabilmek ve maçlarda süre alabilmek için antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aramızda sağlıklı bir rekabet var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Seçim yapmak hocanın kararı."

"ŞAMPİYONLUĞU KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

"Henüz ligin başındayız. Şampiyonluğu konuşmak için çok erken ama iyi bir başlangıç yaptığımız doğru. Bu şekilde her gün üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Maçlar oynandıkça rakipler bizi daha yakından tanıyorlar. Nasıl oynadığımızı daha iyi anlıyorlar. İşleri zorlaştırmak için bize karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Bizim de bu engellere hazır olmamız gerekiyor. Konuşmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum ama biz takım olarak şampiyonluk için savaşmaya hazırız."

"HARİKA BİR MAÇ OLACAK"

"Harika bir maç olacağını ( Fenerbahçe -Medipol Başakşehir) düşünüyorum. Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı oynayacağız ama biz de evimizde oynadığımız maçlarda çok güçlüyüz. Rakibimizin zaaflarını iyi bir şekilde görüp, onlardan faydalanmaya çalışacağız. Umarım 3 puan evimizde kalır."

"BİZ EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

"UEFA Avrupa Ligi grubumuzda iki maçımız kaldı. Umarım gruptan birinci çıkan takım biz oluruz. Evimizde zor bir maça (Rennes) çıkacağız ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi biz evimizde oynadığımız maçlarda çok güçlüyüz. Umarım o maçlardan galibiyetle ayrılırız. Neler olacağını göreceğiz."

"EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ HER MAÇI DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNADIK. TARAFTARLARIMIZIN BİZİM PERFORMANSIMIZ ÜZERİNDE DE ETKİLERİ OLUYOR"

"Taraftarlarımız her zaman harika ama özellikle de bu sezon göstermiş oldukları destek bizim için çok önemli. Evimizde oynadığımız her maçı dolu tribünler önünde oynadık. Her maçta çok heyecanlılar, istekliler ve bizim performansımız üzerinde de etkileri oluyor. Şu ana kadar bizim de onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Oynadığımız maçlarda onlara güzel bir şov sergiledik, çok fazla goller attık. Umarım bu şekilde onları mutlu etmeye devam ederiz. Onlar bizi sonuna kadar destekliyorlar. Saha içerisinde kötü gittiğimiz zaman bizim ayağa kalkmamıza yardımcı oluyorlar. Umarım biz bu şekilde devam ederiz, onlar da bizi desteklemeye devam ederler."

"TAKIMIMA YARDIM EDEREK DEVAM ETMEK İSTİYORUM. 'GOL KRALI' OLABİLİRSEM DE NE MUTLU BANA"

"Ballon d'Or söylemini ben de sosyal medyada gördüm ve hoşuma da gitti. Taraftarlarımızın sosyal medyadan yapmış oldukları şeyler hoşuma gidiyor. Sürekli destek mesajları da alıyorum, daha iyiye gidebilmek için... Her zaman pozitif mesajlar atıyorlar. Umarım bu şekilde gelişerek devam edebilirim. Atmış olduğum goller tabii ki takımıma yardım etmek anlamında benim için çok önemli. 'Gol Kralı' olabilirsem de ne mutlu bana. Ne olacağını göreceğiz. Ben bu şekilde takımıma yardım ederek devam etmek istiyorum, benim için en önemli şey de budur!"

"BİZ DE İŞİMİZE ODAKLANDIK VE BUNU BAŞARABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

"Artık her yerde beni 'GOAT' diye çağırıyorlar. İsmim ve soy ismimle hitap edilmiyor, herkes bu takma ismi kullanıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Eğer taraftarlarımız bundan mutluysa ben de mutluyum. Onların göstermiş olduğu sevgi inanılmaz! Her gün daha iyiye giderek onları mutlu etmek istiyorum. Biliyoruz ki bu sezon şampiyon olmak bizim için çok önemli. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz de işimize odaklandık ve bunu başarabilmek için çok çalışıyoruz. Ekvador'da beni 'Superman' diye çağıyorlar, Türkiye'de GOAT diye çağırıyorlar. İkisi de hoşuma gidiyor."

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK, EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞI"

"Çocuklarımız bizim için en büyük mutluluk, en büyük motivasyon kaynağı. Kazandığımız maçlardan sonra da oyun oynamak için sahaya giriyorlar. Hocamız da buna izin verdi. Biz de bu durumdan dolayı çok mutlu olduk. Maç sonlarında sahaya giriyorlar. Belirtmiş olduğum gibi onlar bizim en büyük motivasyonumuz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Umarım galibiyetler gelir, onlar da sahaya girmeye devam ederler."

"HEDEFİMİZ KUPALAR KAZANMAK"

"Taraftara sadece teşekkür edebiliriz. Bize göstermiş oldukları sevgi ve destek için... Hiçbir zaman inançlarını ve umutlarını kaybetmesinler. Biz onları mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz. Her birimize inansınlar. Biz her gün Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hedefimiz kupalar kazanmak. Umarım sezon sonu geldiğinde hep beraber kutlama yapabiliriz."

"DÜNYA KUPASI BÜYÜK HEYECAN"

"Dünya Kupası bizim için büyük bir heyecan. Hepimiz çok heyecanlıyız. Umarım oynayacağımız açılış maçı güzel bir maç olur ve galip gelen taraf biz oluruz."

DHA