Enner Valencia: Şampiyonluk için savaşacağız

Süper Lig 'in ilk haftasında Fenerbahçe , ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Nefesleri kesen mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte 2 gol birden kaydeden Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten golcü futbolcu, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kazanma hedefi ile maça çıktık ama mümkün olmadı. İyi bir takıma karşı oynadık. Sahada çok iyi bastılar. İyi oynadılar. Onların da iyi oyununu görmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürmeliyiz. Fenerbahçe'deyseniz 2 kat mücadele etmelisiniz. Tüm takıma ihtiyacımız var. Taraftar desteği çok önemli. Bu sezon zor olacak ama şampiyonluk için savaşacağız."



