Enner Valencia: Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil

Spor Toto Süper Lig 'in 25. hafta maçında Karadeniz ekibi Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Enner Valencia karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelede gol atma başarısı gösteren tecrübeli futbolcu, galip gelmenin önemli olduğunu dile getirdi ve pozisyonları gole çevirme oranlarının yüksek olmadığını söyledi.

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım herkes elinden geleni yaptı. İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız."



