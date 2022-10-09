Fenerbahçe , Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Enner Valencia, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Attığı gollerle takımına katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Valencia, "Öncelikle dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bugün 'çılgınca' diyebileceğimiz bir maç oldu. Öne geçtik, pek çok kez rakibimiz beraberliği sağladı. Maçın sonunda galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma gollerle de yardım ettiğim için ayrıca mutluyum" dedi.

Gol yememek için daha fazla çalışmaları gerektiğini belirten Ekvadorlu oyuncu, "Daha da iyi olmamız gerekiyor. Özellikle gol yememek için bütün takım olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyoruz galip gelebilmek için. Bu şekilde de çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Oynadığımız her maçtan 3 puan almak istiyoruz. Evimizde çok güçlü olduğumuzu biliyoruz. Güçlü biçimde oynayarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



