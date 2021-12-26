Enner Valencia: Önemli bir 3 puan aldık

Süper Lig 'in 19. haftasında Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte Enner Valencia maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Enner Valencia, önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

"Geri döndüğüm için çok mutluyum, takımdan uzak olmak çok zor. Takım arkadaşlarımı ve futbolu özlemiştim. Sahada olduğum her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum ki Fenerbahçe hak ettiği yerlere ulaşabilsin. Bugün önemli bir 3 puan aldık."



