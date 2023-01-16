Süper Lig 'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Enner Valencia, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 8. ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getiren 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, "Fenerbahçe ile şampiyonluğa, savaşmaya odaklanmış durumdayım." dedi ve ekledi:

'En önemlisi üç puanla evimize dönüyoruz'

"Çok önemli bir maçtı bizim için çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Özellikle kendi evlerinde iyi sonuçlar alıyorlar. Dolayısıyla maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da erken golle başladık, sonrasında rakibimiz beraberliği sağladı. Maçın sonunda kazanmasını bildik. En önemlisi üç puanla evimize dönüyoruz. Mutluyum, belirtmiş olduğunuz gibi çok fazla gol attım. Bizim için en önemlisi takımın güçlü olması, takımın kazanması. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor."

'Bazen böyle kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor'

"Zor bir maçı kazandık. Zorlu bir yolumuz var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. (İlk golü içinse) Bazen böyle kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor. Bu tarz gollerin çok fazla kaçtığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kolay gibi gözüken gollerde de zor anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim için en önemlisi takımın galip gelmeseydi. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız.

'Geleceğim Fenerbahçe’de'

"Geleceğim Fenerbahçe’de. Ben burada çok mutluyum. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Bu hem beni, hem ailemi çok mutlu ediyor. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluğa, savaşmaya odaklanmış durumdayım. Bunun için uğraşıyoruz. Burada çok mutluyum."







