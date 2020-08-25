Transferde bombaları patlatmaya devam eden Fenerbahçe, Enner Valencia ile de anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Filip Novak’tan sonra Mame Thiam ile Jose Sosa’yı da bitiren Kanarya, bonservisi elinde olan yıldız golcü Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Vedat Muriç’in yüksek bir bonservis bedeliyle satılması kararını alan Kanarya’nın, forvet hattı için de son olarak Meksika’nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Enner Valencia’nın transferini kısa süre içerisinde açıklayacak. Kariyerinde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetle, 2 yıllık bir sözleşme yapılacağının konuşulduğu öğrenildi.

Enner Valencia kimdir?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.

Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi.

2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.