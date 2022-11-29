Enner Valencia karar verdi! Çok konuşulacak

Süper Lig 'de forma giydiği 12 maçta 13 gol ve 4 asist yaparak Fenerbahçe 'nin en önemli kozlarından biri haline gelen Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda da Ekvador ile önce açılış maçında 2 gol atarak ev sahibi Katar'ı yıkmış, daha sonra Hollanda'yla oynanan maçta da fileleri sarsarak takımına 1 puanı getirmişti. Bu sezon oldukça iyi bir performans gösteren yıldız futbolcunun aldığı karar ise çok konuşulacak. İşte detaylar...









HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı. Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı.

TARİHE GEÇTİ

Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı. Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.

SEDYE İLE ÇIKTI

Ekvador'da Enner Valencia,Hollanda maçının 89. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından sedyeyle oyundan çıktı. Maçın ardından konuşan yıldız isim: "Milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Enner Valencia'nın Tigres'teki Etkliyeci Anları





Uzun süredir birlikte oynuyoruz. Ekvador'dan buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de çok selamlarımı gönderiyorum, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Fenerbahçe yönetimi de, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı. Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.

ÖRNEK KARAR

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası’nda kazanacağı tüm parayı çocukları yaşatmak için harcayacak. Ekvador forması ile iki maçta 3 gol atarak Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia, kendisini çocuklara adadı.









KAMPANYA BAŞLATACAK

Sabah'ın haberine göre; Turnuvada gol krallığına yürüyen deneyimli oyuncu, ülkesinin Esmeralda bölgesindeki (Kolombiya sınırı) çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor. San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia, F.Bahçe'ye imza attığında da kız kardeşi fidye için kaçırılmıştı. Esmeralda bölgesinde günde 100 bin kişiden 64'ü hayatını kaybederken, Kolombiya sınırındaki bu bölge uyuşturucu ticaretinin dünyada en çok yapıldığı güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Valencia'nın FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün, turnuvadan en az 150 bin Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

TORINO'NUN HOCASI ROSSİ'Yİ ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü. Rossi, bu sezon 12 lig maçında 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.











