Enner Valencia iddiası! Yeni adresi...

Son dönemde sarı-lacivertlilerde süre alamayan Enner Valencia için flaş haberler dikkat çekti.

Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia’nın ABD’ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS’te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.

Göztepe hazırlığı başladı

Öte yandan Fenerbahçe , Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi.