Enner Valencia hakkında bilinmeyen gerçek!

Süper Lig 'de Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer alan Enner Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda daha ilk maçtan adından söz ettirmeye başladı. Tecrübeli futbolcu, Katar ile oynanan açılış maçında 2 gole birden imza atarken, bir golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Dünya basınında büyük bir yer bulan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçta 17 gol atıp kariyer rekoru kırmayı da başardı.

Enner Valencia'nın ilk maçtan gösterdiği performans ve attığı goller şimdiden tecrübeli futbolcu için "Altın Ayakkabı'yı alır" yorumlarını ortaya atarken, futbol kariyerine başlangıcıyla ilgili hiç kimsenin bilmediği ve bu turnuva sonrasında gün yüzüne çıkan bir hikayesi gözler önüne serildi.





SÜT SATARAK KRAMPON ALDI

Sabah'ta yer alan haberde Valencia'nın ilk kramponunu, sağdığı sütleri satarak biriktirdiği parayla aldığı ifade edildi. Bir sakatlık yaşamazsa Dünya Kupası'nda altın ayakkabı için en güçlü adaylardan biri olması, inandığında başarmanın da en büyük örneğini oluşturuyor.

Futbolcu olmak için 15 yaşında ailesinden ayrılan, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce kız kardeşinin fidye için kaçırılması ile şok yaşayan oyuncu, 33 yaşından sonra hem kulübü hem de milli takımda başarının keyfini sürüyor.





DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Açılış maçında adeta şov yapan Valencia'nın performansı dünya basınında da geniş yer buldu. Herkesin övgü dolu sözler sarf ettiği tecrübeli isim için "Ekvador'un Süpermen'i" ifadeleri de kullanıldı. İşte dünya basınından Enner Valencia için atılan başlıklar:

L'EQUIPE (Fransa): Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!

LA NACİON (Arjantin): Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti.

HERALDO (Arjantin): Ekvadorlu Valencia, futbol dersi verdi.

AS (İspanya): Milli kahraman, Enner Valencia!

MARCA (İspanya): Valencia'ya sahip olmanın zenginliği.

UOL ESPORTE (Brezilya): Enner Valencia Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı.

RECORD (Portekiz): Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.

REUTERS: Ekvadorun Süperman'i.

EUROPA PRESS: Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi.

YAHOO: Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.

ŞİMDİ GÖZLER BATSMAN'DA

Valencia'nın başarısıyla gurur duyan F.Bahçe, gözünü Michy Batshuayi'ye çevirdi. Belçika'da Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle grubun ilk iki maçını kaçıracak olması Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkma şansını artırdı. Sarı-lacivertiler yarınki Kanada ve 27 Kasım'daki Fas karşılaşmalarında Batsman'dan gol bekliyor.



