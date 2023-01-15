Derbide Galatasaray 'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe , Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Henüz 8. dakikada Enner Valencia ile öne geçen Sarı Lacivertliler, ilk 45 dakikayı Enner Valencia'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. 55. dakikada Stelios Kitsiou ile eşitliği yakalayan Gaziantep FK, 90+1'de yıkıldı. Kendisinin ve takımının 2. golünü atan Ekvadorlu golcü, Sarı Lacivertliler'e 2-1'lik galibiyeti getirdi. 19 puanla 12. basamakta bulunan Erol Bulut'lu Gaziantep'in galibiyet hasreti 8 maça yükselirken 2. sıradaki Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetti. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Cem Özbay üstlendi.

Samet Akaydın'ın ilk heyecanı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans gösteren 28 yaşındaki stoper, hocasından da övgüyü kaptı. Maç sonu Samet'i öven Jorge Jesus, "Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Adana Demirspor ile oynadığımız ilk maçtan sonra onun kalitesini beğenmiştim. Defansif anlamda üst düzey bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Kitsiou'nun Gaziantep FK'daki ilk golü

Ev sahibinin tek golü Stelios Kitsiou'dan geldi. Nisan 2021'den (vs Denizlispor; Ankaragücü formasıyla) bu yana Süper Lig'deki ilk golünü atan, Gaziantep FK formasıyla ilk kez rakip kaleleri sarsan Kitsiou, lig kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Üst üste 2. galibiyet

Fenerbahçe, Ocak 2020'den (2 galibiyet) bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yı üst üste iki maçta mağlup etti. Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Valencia krallık yarışında zirvede

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'e ilk 11'e döndü. Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, 8. ve 90+1. dakikalarda sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren isim oldu, krallık yarışında 15 golle ligin ilk yarısını zirvede kapattı.

SÜPER LİG'DE DAHA İYİSİ YOK!

Süper Lig'de 15 maçta 984 dakika süre alan ve 15 gol, 4 asistle oynayan Valencia, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta 2+ gol atan oyuncu oldu. Tecrübeli isim, ayrıca Gaziantep FK deplasmanında bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu olmayı başardı. 33 yaşındaki forvet; Ümraniyespor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsmayı başardı.