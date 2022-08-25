Ağustos 2020’de Fenerbahçe ’ye katılan ve Sarı-Lacivertli ekipte 3. sezonuna başlayan Enner Valencia, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde çıktığı 3 maçta 6 gol atmayı başaran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığında açık ara zirveye yerleşti. Sarı-Lacivertli ekipte ilk ve ikinci sezonunda 13’er gol atan 32 yaşındaki oyuncu, daha sezonun başında olmasına rağmen şimdiden 6 gole ulaştı. Enner Valencia, ligde 3 hafta geride kalırken forvet oyuncuları arasında toplamda golün yanı sıra ortalama isabetli şut parametresinde ilk sırada yer alırken; ortalama başarılı atak aksiyonları ve gol beklentisinde ise 2. sırada yer alıyor.

Hocanın vazgeçilmezi

Teknik direktör Jorge Jesus’un da vazgeçilmezi haline gelen Valencia’nın bu gece de Avusturya temsilcisi karşısında yine takımın en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.







