Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçmeye çok yakın!

Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmaya çok yakın. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe , ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 6 maça çıkan Kanarya, 13 golle en skorer takım konumundaydı.

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Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu. Enner Valencia tüm kulvarlarda 14 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı.

Çubuklu formayla 89 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Sivasspor 'a attığı golle 40. kez ağları sarsmayı başardı. Valencia, 11 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.





İŞTE EN ÇOK GOL ATAN İLK 10 İSİM

1. Alex - 171 gol

2. Aykut Kocaman - 160 gol

3. Semih Şentürk - 87 gol

4. Elvir Bolic - 76 gol

5. Moussa Sow - 75 gol

6. Tuncay Şanlı - 74 gol

7. Oğuz Çetin - 57 gol

8. Mert Nobre - 55 gol

9. Tanju Çolak - 54 gol

10. Fernandao - 50 gol



