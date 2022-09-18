Enner Valencia: Fenerbahçe ile büyük bir aile oluşturuyoruz

Süper Lig 'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe , Alanyaspor 'u 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren golcü futbolcu, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aile oluşturuyoruz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Çok mutluyuz, önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Ligde 7 gole ulaşması hakkında ise Valencia, "Tabi ki mutluyum ama beni asıl mutlu eden şey takımın kazanarak yoluna devam etmesi. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Milli aradan sonra daha güçlü dönmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.



