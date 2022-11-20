Enner Valencia: Daha fazlası olacak!

Futbolseverlerin beklediği gün geldi, çattı... 2022 Dünya Kupası Katar-Ekvador maçıyla resmen başladı. Dev turnuvanın ilk maçına Fenerbahçe 'de harika bir performans sergileyen şimdiden 15 gol, 4 asiste ulaşan Enner Valencia damga vurdu.

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Katar ağlarını 3'te sarsan ancak VAR incelemesi sonrası golü iptal edilen 33 yaşındaki yıldız, 16 ve 31'de arka arkaya iki kez sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Katar ilk kez bir açılış maçını kaybeden ev sahibi olarak kayıtlara geçti. Ekvador ise Valencia'nın golleriyle 3 puana uzandı.

'Ülkemin yüzünü güldürmek mutlu ediyor'

Maçın adamı seçilen Enner Valencia 77'de sakatlanarak oyundan çıksa da son düdüğün ardından oldukça iyi görünüyordu. Galibiyeti değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. İlk gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz" dedi.