Enner Valencia, 13 takımı tek başına geride bıraktı!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Süper Lig'de geride kalan 3 haftada topladığı 7 puanla averajla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçta 13 gol atan ve tarihinin en gollü başlangıçlarından birini imza atan Sarı-Lacivertlilerde en çok öne çıkan isim ise Ekvadorlu forvet Enner Valencia oldu. Tecrübeli golcü, 3 maçta attığı 6 golle gol krallığı yarışında rakiplerine açık ara fark atarken, ligdeki birçok takımı da geride bıraktı. Valencia, 19 takımlı Süper Lig'de 13 takımdan daha fazla gol attı. Fenerbahçe de dahil Valencia'yi gol sayısında geçen takım sayısı ise sadece 4.

HER MAÇTA 2 GOL...

Enner Valencia ligin ilk maçında Ümraniyespor'a 1'i penaltıdan 2 gol attı ve alınan puanda büyük pay sahibi oldu. Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atan Ekvadorlu forvet, Adana Demirspor'a da 1'i penaltıdan 2 gol atarak şimdiden 6 gole ulaştı ve Sarı-Lacivertli takım için ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.









GEÇTİĞİMİZ SEZONA ŞİMDİDEN YAKLAŞTI

1989 doğumlu Valencia, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda ligde 34 maçta 12 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon ise 25 maçta 7 gol atabilmişti. Tecrübeli forvet, bir gol daha atması halinde geçtiğimiz sezonki gol sayısına ulaşacak.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY'I GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray 3 maçta sadece 2 gol atabildi. Trabzonspor da 5 golde kaldı. Valencia, 3. haftası geride kalan ligde Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerinden daha fazla gol attı. 8'er gollü Beşiktaş , Adana Demirspor ve Alanyaspor ise Valencia'yı geride bırakan takımlar.

GOL KRALI OLUR MU?

Fenerbahçe yaz boyunca golcü transferi için çabalarken, Valencia'nın 3 maçtaki muhteşem performansı ve attığı goller ise, gol krallığı yarışındaki iddiasını gösterdi. Sarı-Lacivertli takım, Süper Lig'de 2010/11 sezonundan bu yana gol kralı çıkaramıyor. Alex de Souza, attığı 28 golle gol kralı olurken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda da başrol oynamıştı.

Enner Valencia'nın gol krallığı yarışında şu an için en yakın rakipleri 3'er gollü Haji Wright ve Younes Belhanda.







