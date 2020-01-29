Enisey-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 73-96

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka, Rusya temsilcisi Enisey’e konuk oldu.
Müsabakaya Triche ve Morgan’ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 9-6 önde geçtiği ilk periyotta 9. dakika içinde Metecan Birsen’in basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 24-17 üstün tamamladı.
İkinci periyoda da etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 12 sayılık farka (41-29) ulaştığı devreyi 44-36 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda etkili oyununu devam ettiren Pınar Karşıyaka, 7,5 dakikalık bölümde potasında sadece 2 sayıya izin verirken, farkı 25’e yükseltti: 38-63. Kalan bölümde farkı 28 sayıya (40-68) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 73-48 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-73 galip ayrıldı. Grupta geçen hafta çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka, bu galibiyetle son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi de garantiledi.
Salon: Arena Sever
Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Marek Maliszewski (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)
Enisey: Rebic 7, Berry 15, Green 8, Zubcic 13, Gudumak 2, Zakharov 16, Hogue 6, Komissarov 6, Viktorov
Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 8, Metecan Birsen 7, M’Baye 2, Morgan 29, Yunus Sonsırma 4, Onuralp Bitim, Kennedy 14, Crocker 19, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu
1. Periyot: 17-24
Devre: 36-44
3. Periyot: 48-73
Beş faulle çıkan: 38.34 Nusret Yıldırım (Pınar Karşıyaka)