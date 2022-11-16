Altınordu altyapısından yetişip Trabzonspor ’a transfer olan Enis Destan, sezon başında Polonya’nın Warta Poznan takımına kiralanmıştı.

Polonya’ya adapte olduğunu söyleyen Enis, “Ben gelmeden önce Warta lige iyi başlayamamıştı. Sonra kötü gidiş bir süre daha devam etti. Fakat sonra toparlandık ve üst sıralara tırmanmaya başladık. Ben de Polonya’ya adapte oldum” dedi. Genç oyunculara mesaj gönderen 20 yaşındaki golcü, “Konforu boş versinler, çok çalışsınlar. O şans bir gün size gelecek” diye konuştu.

Enis bu sezon Warta’da 12 resmi maçta 2 gol attı.