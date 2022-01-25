Altınordu'nun hep ilk kulübü olarak kalacağını vurgulayan genç golcü, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bizlere çok değer veriyor. Bize çok büyük yatırımlar yaptı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapmış olduğu yatırımlar Türk futbolunda bir devrim. Bizlere bu imkanları sağlayan, bizleri yetiştiren başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Enis, genç sporculara, "Çok çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler. Fiziksel gelişimlerinin yanı sıra mental olarak da güçlü yetişsinler. Kendilerine yatırım yapsınlar. Altınordu Futbol Kulübü zaten bunu fazlasıyla karşılıyor" mesajı verdi.

"HEDEFİM AVRUPA VE A MİLLİ TAKIM"

Ümit Milli Takım 'da da görev alan Enis Destan, Trabzonspor ve bundan sonraki hedefleri için de "Önümde şu anda Trabzonspor var. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, Trabzonspor'a gideceğim için çok heyecanlıyım, bu çok gurur verici bir durum. Öncelikle Trabzonspor'da büyük işler yapmak istiyorum. Oraya büyük katkılar verdikten sonra tabi ki hedefim Avrupa ama en önemlisi A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bunları başarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Enis, Altınordu'dan A Milli Takım kadrosuna bir kez seçilip forma şansı bulamamıştı. Genç golcü, Altınordu'da altyapıda Elit U17 Ligi’nde forma giyerken 2019 yılında Adana Demirspor ile oynanan maçta hakemin hatalı kararı sonucu kazanılan penaltıyı centilmence bir davranışla dışarıya atarak fair-play ödülü almıştı.

DHA