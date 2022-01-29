Genç oyuncu, Trabzon'dan döner dönmez Altınordu Felsefe Kardeşliği turnuvasında mücadele eden futbola başladığı Fikri Altay'ın minik oyuncularıyla sohbet etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde eski takım arkadaşlarıyla öğle yemeğinde buluşan 19 yaşındaki Enis'e veda pastası kesildi.

"Artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" diyen Enis Destan, " Trabzonspor 'da daha büyük hikayeler yazacağım. Sonrasında hedefim olan Avrupa'ya gideceğim" şeklinde konuştu.

Enis'in çok fazla mesafe kat ettiğini dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Enis, Trabzonspor'da büyük işler başaracaktır. Trabzonspor forması altında Türkiye'nin yakından takip ettiği gurur duyduğu Enis'i göreceğiz. İnşallah başarılı olacaktır. Ona bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim" dedi.

"SİZLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Trabzonspor'un yeni yıldızının en son vedalaşmaya geldiği yer ise Altınordu Futbol Akademisi oldu. Enis, Metin Oktay Yerleşkesi'nde minikler tarafından alkışlarla karşılandı. U13 takım kaptanı Bilal Demirağ'ın "Aynı senin gibi buradan yetişen ve Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce bizleri devamlı ziyaret edeceğinin, sözünü verdi. Sen de söz verir misin?" sorusunu Enis Destan, "Başkana da söz verdim. Buraya yılda bir veya iki defa mutlaka geleceğim" diye cevapladı.

DHA