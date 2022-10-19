Enis Destan: Sevinçten iki dakikada eşyalarımı topladım

Sezon başında Trabzonspor 'dan Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralanan genç futbolcu Enis Destan, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Maç oynadıkça kendini fiziksel olarak iyi hissettiğini söyleyen 20 yaşındaki milli oyuncu, “Seneye Maxi Gomez ve Umut Bozok’la aramızda tatlı bir rekabet olacak. Trabzonspor’un her maçını takip ediyorum. Yuvaya hazır bir şekilde döneceğim” diye konuştu.

“ALTINORDU ÖZ KAYNAK SİSTEMİ ÜLKEMİZDE BİR EKOLDÜR”

12 yaşında Altınordu bünyesine katıldığını ve donanımlı bir şekilde yetiştiklerine dikkat çeken Destan, “Altınordu öz kaynak sistemi Türkiye’de bir ekoldür. Başkan Seyit Mehmet Özkan, orada tüm imkanları sunuyor. Her sene üzerine katarak ilerliyorlar. Ben 11-12 yaşlarında Altınordu’nun bünyesine katılmıştım. 17 yaşıma kadar İngilizce, satranç başta olmak üzere gelişmeye dair ne varsa her şeyi bize yüklediler. Çok donanımlıydık” dedi.

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17 yaşından sonra A takıma hazırlanmaya başladıklarını ve kendilerine o yaşlardan itibaren A takım kültürünün aşılandığını belirten milli oyuncu, bu sayede A takıma çıktıklarında zorluk yaşamadıklarını söyledi. Destan, şöyle devam etti: “Belli çalışmalarla A takıma adapte ediyorlar. Ondan sonra takıma alışınca zaten güzel bir performans yakalayıp 47 maçta 16 gol kaydetmiştim. A Milli Takım seviyesine kadar yükselmiştim. Gollerimi atmak için çalışmaya devam ediyorum.”

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“TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI”

Trabzonspor’a transfer süreciyle ilgili konuşan Enis Destan, o dönem Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’in kendisini istediğini transferin bitme aşamasına geldiğini aktardı. Bazı sebeplerden dolayı transferin gerçekleşmediğini belirten Destan, Altınordu ile lige odaklanması gerektiği için transfer konularını menajeriyle üstü kapalı bir şekilde konuştuklarını aktardı. “Süper Lig’den birçok takımın beni istediğini biliyordum. Son zamanlarda Trabzonspor’un devreye girdiğini öğrenmiştim” diye söyleyen Destan, şampiyonluğa oynayan bir takımın teklifte bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını ve teklifi kabul ettiğini vurguladı. Geçen sezon devre arasında takıma kendisiyle beraber birçok genç oyuncunun katıldığını belirten milli oyuncu, “Takımımız şampiyonluğa oynadığı için fazla süre bulamadık. Fakat Abdullah Avcı hocam bizim üzerimizde çok durdu. Bizim yanımızda durup taktiksel anlamda sürekli bilgilendirdi. Bizim gelişimimize çok katkısı oldu diyebilirim. Daha fazla süre bulacağım bir kulübe kiralık olarak gitmeyi tercih ettim. Burada oynayıp seneye Trabzonspor’a daha güçlü dönmek istiyorum. Avrupa hayaliyle oynayan oyunculardan biri olduğum için kiralık olarak Avrupa’yı tercih ettim. Daha güçlü bir şekilde takımımıza döneceğim” diye ifade etti.

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"SEVİNÇTEN İKİ DAKİKADA EŞYALARIMI TOPLADIM"

Altınordu’daki başarılı performansının ardından dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli takıma seçilmesini değerlendiren başarılı santrafor, “Hayatımdaki en özel anlardan birisi A Milli Takım kadrosuna seçilmekti. O sıralarda Ümit Milli Takımla beraberdim. Milli takım sorumlumuz Mert abi arayıp, “Eşyalarını topla. A Milli Takıma seçildin” deyince sevinçten iki dakikada eşyalarımı toplayıp odadan aşağıya inmiştim” diye konuştu.

“YUVAYA DAHA HAZIR BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM”

Trabzonspor’un neredeyse her maçını izlediğini söyleyen Enis Destan, bordo-mavili ekibin iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirtti. Trabzonspor geçen senenin lig şampiyonu olduğu için rakiplerinin ekstra motivasyonla sahaya çıktığını dile getiren genç oyuncu, Karadeniz temsilcisinin Maxi Gomez ve Umut Bozok gibi kaliteli santraforlara sahip olduğunu söyledi. Destan, “Maxi Gomez ve Umut Bozok’u izleyip daha çok çalışıyorum. Seneye onlarla tatlı bir rekabet içinde olacağım. Seneye yuvaya daha hazır bir şekilde döneceğim” diye konuştu.

"TRABZONSPOR'A HAZIR BİR ENES GELECEK"

Polonya’ya ilk geldiğinde farklı bir kültürden dolayı zorlandığının altını çizen Enis Destan, “Yaşadığım şehirde çok az Türk var. Ayrıca buraya geldiğimde maç oynamadığım için fiziksel olarak da sıkıntılarım vardı. Ama son 3-4 haftadır fiziksel anlamda geliştiğimi hissediyorum. Maç oynamaya ve gol atmaya da başladım. İnşallah devamı gelecek. Trabzonspor’a hazır bir Enis gelecek diyebilirim” dedi.





TRABZONSPOR TARAFTARINA ÖVGÜ

Milli oyuncu Enis Destan, son olarak şunları kaydetti: “Trabzonspor taraftarı, çok büyük bir taraftar grubu. Ben oraya gittiğimde çok fazla süre bulmadığım halde taraftarlar beni nerede görseler ilgi ve alakayı bırakmıyorlardı. Sürekli halimi hatırımı sorup bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyorlardı. Çok sıcakkanlı bir taraftar grubumuz var. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonspor, geçen seneki gibi hem ligde hem de Avrupa’da taraftarını yine mutlu edecektir.”