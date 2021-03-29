Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışı veren Altınordu'da bir yıldız daha doğuyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi isimlerin yıldızını parlatan Altınordu'da genç forvet Enis Destan, takımın bu sezon gol yükünü çekiyor. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. 18 yaşındaki forvet Letonya maçı kadrosuna dahil edildi. İlk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıklamıştı.

Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan nereli, hangi takımlarda oynadı?

15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelen Enis, 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başladı, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 21 resmi maçta 10 gol atmayı başaran Enis, 2 de asist yaptı.

Enis için nabız yoklamaya başlayan Avrupa ekiplerinin sezon sonunda resmi teklif sunabileceği gelen haberler arasında.

Güncel piyasa değeri 900 bin euro olan Enis Destan'ın Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gönülleri fetheden yetenek

Elit U17 Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta atıp alkış toplayan Altınordu'nun 18 yaşındaki genç forveti Enis Destan, ikinci kez gönülleri fethetmişti. 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nün sahibi olan Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir depremine dikkat çekerek bir kez daha ayakta alkışlanmıştı.

"Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir'den geliyorum" diyen genç golcü, "Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi'nde de bize öğretilen ilk şey 'Biz' olabilmektir. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum" şeklinde konuşmuştu.

'İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağız'

Altınordu'dan önemli isimlerin yetiştiğini vurgulayan Destan, "Daha güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Cengiz ağabey, Çağlar ağabey çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.