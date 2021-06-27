Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan’ı Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge’e yollamaya hazırlanıyor. Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2.6 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan pay

DHA'nın haberine göre; iki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu, bu transferden 2.6 milyon Euro bonservis ücreti alacak, ayrıca Enis’in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edecek. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis’in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ümit Milli Takım ’da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım’a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1. Lig’de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg’a gönderen Altınordu, Enis’in transferinin gerçekleşmesi halinde 2. kez Avrupa’ya oyuncu verecek.







